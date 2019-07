Hit parade, Machete Mixtape 4 resta primo

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Machete Mixtape n.4, di una delle crew più longeve d'Italia di cui fanno parte Salmo, Slait, Hell Raton, Nitro, Dani Faiv e Jack The Smoker, si conferma in vetta alla classifica dei dischi più venduti della settimana secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Machete Mixtape 4 si aggiudica anche il primo posto tra i singoli con il brano Yoshi.

Entra al secondo posto, unica new entry della settimana, No.6 Collaborations Project, il nuovo album di Ed Sheeran, con 15 inediti e 22 collaborazioni con artisti del calibro di Cardi B, Camila Cabello, Eminem, 50 cent, Bruno Mars, Khalid, Travis Scott, Justin Bieber, Stormzy. Ultimo occupa la terza posizione con Colpa delle favole, il disco più venduto dei primi sei mesi del 2019 e in risalita, la quarta con Peter Pan e l'ottava con Pianeti. Bruce Springsteen con Western Stars perde due posizioni ed è quinto.

Salmo passa dall'ottava alla sesta posizione con Playlist, davanti a Jovanotti, con l'ep Jova Beach Party, che sta portando in giro per le coste italiane la sua festa in spiaggia. Chiudono la top ten Potere (Il giorno dopo) del rapper Luché e il fenomeno americano Billie Eilish con When we all fall asleep, where do we go?.

Tra i vinili, il più venduto è la raccolta dei successi di Rino Gaetano Ahi Maria 40TH, nel 40esimo anniversario dall'uscita della celebre canzone che dà il titolo al cofanetto.

Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 12 al 18 luglio:

1) MACHETE MIXTAPE 4, MACHETE (EPIC-SONY)

2) NO.6 COLLABORATIONS PROJECT, ED SHEERAN (ATLANTIC-WMI)

3) COLPA DELLE FAVOLE (ULTIMO-HONIRO-BELIEVE)

4) PETER PAN, ULTIMO (HONIRO-BELIEVE)

5) WESTERN STARS, BRUCE SPRINGSTEEN (COLUMBIA-SONY)

6) PLAYLIST, SALMO (EPIC-SONY)

7) JOVA BEACH PARTY, JOVANOTTI (POLYDOR-UNIVERSAL MUSIC)

8) PIANETI, ULTIMO (HONIRO-BELIEVE)

9) POTERE (IL GIORNO DOPO), LUCHE' (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

10) WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?, BILLIE EILISH (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

Questa la classifica dei singoli digitali più venduti:

1) YOSHI, MACHETE, DANI FAIV & THA SUPREME FEAT. FABRI FIBRA (EPIC-SME)

2) SEÑORITA, SHAWN MENDES & CAMILA CABELLO (ISLAND-UNI)

3) DOVE E QUANDO, BENJI & FEDE (WM ITALY-WMI)

4) JAMBO, TAKAGI & KETRA, OMY & GIUSY FERRERI (COLUMBIA-SME)

5) HO PAURA DI USCIRE 2, MACHETE, SALMO & LAZZA (EPIC-SME)

Questa, infine, la classifica dei vinili:

1) AHI MARIA 40TH, RINO GAETANO (RCA RECORDS LABEL-SONY)

2) NO.6 COLLABORATIONS PROJECT, ED SHEERAN (ATLANTIC-WMI)

3) WESTERN STARS, BRUCE SPRINGSTEEN (COLUMBIA-SONY)

4) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI)

5) THE DIVISION BELL, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI).