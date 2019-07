Musica; i Muse e Jovanotti ancora in tour

I Muse sabato suonano allo stadio Olimpico di Roma. Jovanotti fa tappa venerdì al Lungomare Pietro Mennea di Barletta, martedì alla Banchina Isola Bianca Molo Bonaria a Olbia. Thom Yorke porta il suo tour solista domani in piazza Castello a Ferrara, sabato a Umbria Jazz, all'Arena Santa Giuliana di Perugia, domenica all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Laura Pausini e Biagio Antonacci sabato allo stadio Euganeo di Padova, martedì allo stadio Adriatico di Pescara. Domani i King Crimson suonano a Umbria Jazz, all'Arena Santa Giuliana di Perugia. Caetano Veloso venerdì in concerto a piazza Santissima Annunziata a Firenze. Subsonica in concerto domani all'Arena Flegrea di Napoli, venerdì alla Cava del Sole di Matera, domenica al Molo Brin di Olbia, martedì alla Lyrick Summer Arena di Assisi. Antonello Venditti domani in concerto in piazza Castello a Marostica (VI), sabato in piazza Garibaldi a Cervia (RA). Eros Ramazzotti live domani alla Palazzina di Caccia di Stupinigi a Nichelino (TO). Marco Mengoni domani al teatro Andromeda di Santo Stefano Quisquina (AG), domenica a Pian di Spilli a Costacciaro (PG), mercoledì alla Cava La Beola di Monte a Montecrestese (VB). Domani Giorgia si esibisce in piazza Napoleone a Lucca. Afterhours domani all'Arena Joe Strummer di Bologna e venerdì alle Cave di Fantiano di Grottaglie (TA). Max Gazzé domani all'Anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli (PI), venerdì all'Arena del Mare di Genova, lunedì in piazza della Loggia Brescia. Mark Knopfler domani all'Arena della regina a Cattolica, sabato e domenica alle Terme di Caracalla a Roma, lunedì all'Arena di Verona. Carl Brave in concerto domani all'Arena del Mare di Genova, martedì all'Ex Base Nato di Napoli, mercoledì alla Banchina San Domenico di Molfetta (BA). Calcutta si esibisce domani al Complesso Monumentale Castello a Mare di Palermo, sabato a Cosenza, martedì a San Benedetto del Tronto (AP). Domani Nick Mason suona a Piazza della Loggia a Brescia. Madeleine Peyroux, interessante cantautrice americana della nuova generazione, domani canta a Villa Ada a Roma. Chucho Valdes, grande pianista e compositore cubano, suona domani al Castello Sforzesco di Milano ma lunedì alle Terme di Caracalla di Roma si esibira insieme a Stefano Bollani. Vinicio Capossela venerdì all'Arena Fenicia di Sant'Antioco (CI), domenica al Parco dei Suoni di Riola Sardo (OR). Kamasi Washington venerdì all'Arena Santa Giuliana di Perugia a Umbria Jazz. Max Weinberg, il batterista della E Street Band, porta il suo concerto juke-box, (il pubblico può scegliere tra 200 brani in scaletta) venerdì al Castello Sforzesco di Milano, sabato all'Arena dello Stretto di Reggio Calabria, martedì alla Casa del Jazz di Roma. Alessandra Amoroso canta a Cinecittà World a Roma sabato. Salmo sarà in piazza Napoleone a Lucca venerdì, sabato all'Arena del Mare di Genova. J-Ax sabato in piazzale Zenith a Bibione (VE). Steve Hackett domani in piazza Santissima Annunziata a Firenze, sabato all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Una sola data per The Good The Bad and The Queen, la super band con Damon Albarn, Paul Simonon, Simon Tong (ex Verve) e Tony Allen, il batterista simbolo dell'Afro Beat. Francesco De Gregori domenica in piazza Caia a Brindisi, martedì alla Summer Arena di Soverato (CZ). Lauryn Hill domenica è ospite di Umbria Jazz all'Arena Santa Giuliana di Perugia. Manuel Agnelli live a Germi, a Milano. Fiorella Mannoia lunedì a Pontechianale (CN) e martedì al teatro Romano di Aosta. Joe Jackson lunedì è in concerto al teatro Romano di Fiesole (FI). Jacob Collier, il genietto della musica pupillo di Quincy Jones, sabato a Villa Peripato a Taranto, domenica al Porto Turistico di Marina di Pescara, lunedì alla Rocca Malatestiana di Fano. Pete Doherty martedì è atteso alla Rocca Malatestiana di Cesena.

Tre date per i Calexico: lunedì alla Triennale di Milano, martedì all'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS), mercoledì a Villa Ada, a Roma, per Roma Incontra il Mondo. Ludovico Einaudi lunedì si esibisce al Teatro Romano di Verona e martedì al teatro Romano di Fiesole. Angelique Kidjo martedì a Villa Arconati a Bollate (MI) e mercoledì all' Auditorium Parco della Musica di Roma per il Roma Summer Fest. L'Afro Cuban All Stars martedì all' Auditorium Parco della Musica di Roma per il Roma Summer Fest, mercoledì all'Arena Flegrea di Napoli. Daniele Silvestri mercoledì al Giffoni Music Concept a Giffoni Valle Piana (SA). Il formidabile organista Delvon Lamarr mercoledì alla Base Milano per JazzMi.