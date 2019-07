Ultimo, tour stadi 2020 parte da Firenze

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Ultimo annuncia le tappe del suo tour negli stadi previsto per l'estate 2020. A soli 23 anni, Ultimo è il più giovane artista italiano a esibirsi negli stadi. Il giovane cantautore ha scelto di rivelare le date dopo la speciale data evento che lo ha visto esibirsi il 4 luglio allo Stadio Olimpico di Roma davanti a 64 mila persone.

Il tour toccherà otto città a partire dallo stadio Artemio Franchi di Firenze (6 giugno), per poi fare tappa a Napoli (San Paolo 13 giugno), Milano (San Siro 19 giugno), Modena (Stadio Alberto Braglia 26 giugno), Pescara (Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia 4 luglio), passando per Bari (San Nicola 11 luglio), Messina (San Filippo 15 luglio), per poi concludere tornando il 19 luglio 2020 a Roma, con l'evento speciale di chiusura del tour nel simbolo di Roma per eccellenza, il Circo Massimo.

Con il tour negli stadi Ultimo sosterrà l'Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia: devolverà parte dell'incasso ai progetti in Mali.