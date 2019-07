Skunk Anansie, nuovo brano a sorpresa

ROMA - Tornano gli Skunk Anansie, l'iconica rock band britannica con il nuovo singolo What You Do For Love (Carosello Records) fuori in streaming, download e in radio. E' il primo singolo inedito della band dopo Anarchytecture, album uscito nel 2016. Arriva una settimana dopo l'inizio del tour europeo che celebra i 25 anni di carriera della band (con sei date in Italia) e l'uscita a gennaio dell'album 25LIVE@25.

"Le canzoni più difficili da scrivere sono quelle politiche, per questo cerchiamo sempre di evitarle - ha commentato Skin, leader del gruppo -. Si pensa che dovrebbero venir fuori istantaneamente, a causa del fastidio che provi, altrimenti non sarebbero sincere e si rischia di cadere in vecchi cliché. Questo è proprio uno di quei momenti di rabbia! Sembra sempre che l'amore sia la ragione per cui le persone compiono atti d'odio, ed è una cosa che non ho mai compreso".

Le date italiane: 4 luglio Nichelino (TO), 5 luglio Bologna, 7 luglio Legnano (MI), 8 luglio Roma, 9 luglio Napoli, 10 luglio Noto (SR).