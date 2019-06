Al bano e Diane Warren 'Legend Award' a Ischia

Sono stati assegnati ad Al bano e Diane Warren i premi 'Ischia William Walton Music Legend Award' della 17esima edizione del Global Film & Music Festival. Ad Albano il riconoscimento sarà consegnato il 15 luglio al Miramare e Castello mentre la compositrice americana dieci volte candidata agli Oscar, lo ritirerà il 19 luglio ai giardini della Mortella (creati in onore del grande musicista inglese che visse sull'isola). Lo annuncia il presidente onorario del Global fest, Tony Renis: ''Albano è uno degli artisti italiani più celebri ed amati nel mondo, Diane Warren è una autentica leggenda della musica americana'''. Simbolo del bel canto, in oltre 50 anni di carriera l'artista pugliese ha partecipato quindici volte a Sanremo, come solista o insieme a Romina Power è stato protagonista di innumerevoli acclamate tournè internazionali ''Agli esordi è stato anche attore- si legge nella motivazione- in quei film leggeri amati dal pubblico che con i loro incassi conribuivano a sostenere il cinema d'autore''. Diane Warren è stata nominata 15 volte ai Grammys vincendo per la canzone "Because You Loved Me" tema del film 'Qualcosa di personale'. Nella Songwriters Hall of Fame nel 2001, ha composto brani per 100 film. Cantautrice più prolifica della storia discografica, Warren ha scritto anche per Whitney Houston, Cher, Aerosmith, Celine Dion, Aretha Franklin, Mariah Carey e collabora con artisti più famosi cui Beyoncé, Lady Gaga, Adele, Justin Bieber, Christina Aguilera.

Il massimo riconocimento musicale del Global fest ed è stato assegnato nelle passate edizioni a Luciano Pavarotti, Sting, Burt Bacharach, Andrea Bocelli, Julio Iglesias, Harry Bellafonte, Mike Stoller, Sir Tim Rice e lo scorso anno a Quincy Jones.

Il 14 luglio inaugurazione del Global fest nel segno della musica con un concerto di Eric Lewis, il pianista americano amato dalle star che ha inventato il 'rockjazz' Sarà il premio Oscar Steven Zaillian il 'chairman' dell' Ischia Global Festival 2019, l'Humanitarian Award andrà invece a Bob Geldof.

Global fest (14-21 luglio), manifestazione fondata e prodotta da Pascal Vicedomini in associazione con l'Accademia Internazionale Arte Ischia presieduta da Giancarlo Carriero, è promossa con il Mibac-Dg Cinema e la Regione Campania. (ANSA)