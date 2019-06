Independent Awards premia il napoletano Mauro Iuliano

Agli Independent Music Awards di New York ha brillato anche un talento napoletano: Mauro Iuliano, del quartiere di Fuorigrotta, ma da anni all'estero, ha vinto il premio come 'Miglior Produttore nella categoria folk, singer songwriter, roots, americana e country' per il suo primo ep 'Hidden Roots'.

A decretarlo la giuria presieduta da Tom Waits e composta da nomi quali Gloria Gaynor, Sananda Maitreya e Robert Smith della band The Cure. Icone della musica indipendente che hanno riconosciuto il talento di Iuliano, il suo essere uno spirito libero lontano dalle etichette. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri (nella notte italiana) a New York al Symphony Space di Broadway.