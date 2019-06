A Bob Geldof l'Ischia Humanitarian Award

É stato assegnato a sir Bob Geldof l'Ischia Humanitarian Award, premio speciale nell'ambito del Social Cinema Forum promosso con il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio. Il riconoscimento sarà consegnato all'artista e attivista irlandese, simbolo dell'impegno nel mondo della musica, mercoledì 17 luglio al Miramare e Castello nel corso della 17esima edizione dell'Ischia Global Film & Music Festival (14-21 luglio). ''Siamo orgogliosi di onorare una personalità come Bob Geldof, il creatore del Live Aid, artista e testimone coraggioso del nostro tempo - annunciano Giancarlo Carriero presidente dell'Accademia Internazionale Arte Ischia e Trudie Styler, presidente onorario del Global festival - Quello che Geldof è riuscito a costruire sin dagli anni '80 per sostenere la lotta contro la fame e le malattie in Africa è incredibile, è stato ed è un faro per tutti noi. Utilizzando il suo carisma a servizio della solidarietà a livello globale è entrato di diritto nella storia della musica".