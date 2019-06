Al via l'estate di Musica per Roma

E' un'estate all'insegna della grande musica quella organizzata dalla Fondazione Musica per Roma. Il 23 giugno all'Auditorium Parco della Musica si inaugura con il concerto dei Maneskin (in replica il 24) la nuova edizione del Roma Summer Fest mentre il 24 giugno apre a ritmo di tango la stagione estiva della Casa del Jazz Summertime 2019. Oltre 60 concerti e spettacoli in tutto in cui si potranno ascoltare dal vivo alcuni dei più importanti nomi della musica rock, pop, jazz, italiana e internazionale e assistere agli spettacoli musicali di alcuni tra gli attori italiani più amati.

"Quasi due mesi di musica - dichiara Aurelio Regina presidente della Fondazione Musica per Roma - per due venue importanti e simboliche come l'Auditorium Parco della Musica e la Casa del Jazz. Roma Summer Fest e Summertime 2019 andranno a comporre insieme una programmazione di altissimo livello che rafforza l'immagine della nostra capitale in Italia e all'estero e rende Roma una delle capitali mondiali della musica".

"Tutto è pronto per la doppia stagione estiva - dichiara Josè R. Dosal amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma - in realtà una unica grande stagione di Musica per Roma.

All'Auditorium star della musica internazionale come Thom Yorke, che presenterà qui il suo nuovo album, Take That, Toto, Tears for Fears, Ben Harper, Nick Mason, Steve Hackett, Rufus Wainwright, Apparat si alterneranno ai nomi più amati dai giovani come Maneskin, Gazzelle, Irama, Bowland. Alla Casa del Jazz ospiteremo grandi mostri sacri della musica afroamericana e non solo come Gary Clark, Incognito, Bill Frisell, Steve Gadd, Charles Lloyd, Enrico Pieranunzi, Paolo Fresu e molti altri. Non mancherà l'attenzione anche quest'anno alle nuove energie creative della città intercettate da Retape Summer".