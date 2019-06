Eddie Vedder a Firenze, rock e emozione

(ANSA) - FIRENZE, 16 GIU - Eddie Vedder, frontman dei Pearl Jam, è tornato sul palco del Firenze Rocks il 15 giugno, a due anni dal concerto del 2017 che, con 55mila spettatori, aveva infranto il record della sua carriera solista. Lo show è il primo dei due in programma in Italia nel 2019: il 17 Vedder sarà a Barolo.

Il concerto si apre con Eddie seduto al pianoforte che intona Cross River. La voce caldissima e profonda del cantante americano riempie la Visarno Arena e fa scendere le prime lacrime ai fan arrivati da tutta Italia. La scenografia è semplice, arricchita unicamente dalla presenza del Red Limo String Quartet, quartetto d'archi olandese. Vedder saluta con un 'buonasera amici miei' e ribadisce il suo amore per l'Italia, il Paese in cui ha conosciuto la moglie. Lo show prosegue con altre cover di vere e proprie leggende: Brain Damage dei Pink Floyd, Wildflowers di Tom Petty e Should I Stay or Should I Go dei The Clash. Fuori programma l'omaggio a Franco Zeffirelli: per il maestro scomparso Vedder intona Just Breathe.