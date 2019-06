Ballata per Genova, ecco chi ci sarà

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - Fervono i preparativi per "Ballata per Genova", l'evento televisivo di Rai 1 in onda venerdì 14 giugno in prima serata in diretta da piazzale Kennedy. Testimonianze di affetto e di solidarietà arrivano anche dal mondo dello sport.

Molti artisti e amici di Genova come Roberto Mancini e Roberto Pruzzo si stanno, infatti, unendo al cast già annunciato: Gino Paoli con Danilo Rea, Cristiano De Andrè, Raf, Umberto Tozzi, Arisa, The Kolors, Elodie, Piero Cassano con Vittorio De Scalzi e Franco Gatti e ancora Anna Mazzamauro... e, nell'abbraccio alla città ligure, non mancheranno molte altre sorprese.

La produzione del programma "Arcobaleno Tre" precisa che la partecipazione di Laura Pausini e Biagio Antonacci alla serata del 14 giugno avverrà in collegamento da Roma in quanto impegnati nell'allestimento dello spettacolo per il loro imminente tour. Così Laura e Biagio: "Abbiamo Genova nel cuore e siamo felici di riuscire comunque a fare un omaggio a tutti i genovesi".