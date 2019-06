Urso in vetta alla hit parade, J-Ax vola tra i singoli

Seconda settimana in vetta alla classifica Fimi Gfk per il tenore polistrumentista Alberto Urso, reduce della vittoria di Amici, con il suo album d'esordio 'Solo'. Risale in seconda posizione, con 'Colpa delle favole', Ultimo, che piazza in top ten anche l'album Peter Pan (ottavo). Sul terzo gradino del podio un'altra finalista del talent di Maria De Filippi, Giordana Angi, con 'Casa'.

Balzo in avanti di tre posizioni per Billie Eilish, rivelazione del panorama musicale degli States, che questa settimana è quarta con 'When we all fall asleep, where do we go?', davanti al rapper Izi, quinto con 'Aletheia'. New entry, al sesto posto, i Nomadi, con il nuovo concept album 'Milleanni', tra brani che raccontano l'Italia e due inediti. Guadagna una posizione ed è settimo Salmo con 'Playlist'. Chiudono la top ten, entrambi in risalita, Coez con 'E' sempre bello' e Marco Mengoni con 'Atlantico'.

Tra i singoli conquista il vertice della classifica 'Ostia Lido': il brano di J-Ax, prodotto da Takagi e Ketra, che fotografa la spensieratezza dell'estate, spopola anche sul web, con oltre 7 milioni di visualizzazioni in due settimane per il video. Tra i vinili, tornano al top i Pink Floyd con il bestseller The Dark Side of the Moon.

Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 31 maggio al 6 giugno:

1) SOLO, ALBERTO URSO (POLYDOR-UNIVERSAL MUSIC)

2) COLPA DELLE FAVOLE (ULTIMO-HONIRO-BELIEVE)

3) CASA, GIORDANA ANGI (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

4) WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?, BILLIE EILISH (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

5) ALETHEIA, IZI (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

6) MILLEANNI, NOMADI (EDIZIONI PRODUZIONI I NOMADI-ARTIST FIRST)

7) PLAYLIST, SALMO (EPIC-SONY)

8) PETER PAN, ULTIMO (HONIRO-BELIEVE)

9) E' SEMPRE BELLO, COEZ (CAROSELLO RECORDS-ARTIST FIRST)

10)ATLANTICO, MARCO MENGONI (RCA RECORD LABEL-SONY)

Questa la classifica dei singoli digitali più venduti:

1) OSTIA LIDO, J-AX (EPIC-SME)

2) CALIPSO (WITH DARDUST) (FEAT SFERA EBBASTA, MAHMOOD, FABRI FIBRA), CHARLIE CHARLES (ISLAND-UNI)

3) BAD GUY, BILLIE EILISH (VIRGIN-UNI)

5) JAMBO, TAKAGI & KETRA, OMY & GIUSY FERRERI (COLUMBIA-SME)

Questa, infine, la classifica dei vinili:

1) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI)

2) MILLEANNI, NOMADI (EDIZIONI PRODUZIONI I NOMADI-ARTIST FIRST)

3) DOMANI SMETTO, ARTICOLO 31 (BMG RIGHTS MANAGEMENTS-WMI)

4) BOHEMIAN RHAPSODY, QUEEN (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

5) ITALIANO MEDIO, ARTICOLO 31 (BMG RIGHTS MANAGEMENTS-WMI)