Hit parade, al vertice Urso

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Incoronato dall'edizione 2019 di Amici, il tenore Alberto Urso con l'album 'Solo' sale in vetta alla classifica dei dischi piu' venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Lo segue a ruota Giordana Angi con 'Casa', anche lei finalista al talent di Maria De Filippi su Canale 5. Saldo al terzo posto Ultimo con 'Colpa delle favole', anche in nona posizione con Peter Pan. Mentre slitta dal primo al quarto posto il rapper genovese Izi tornato dopo due anni di silenzio con il disco Aletheia e dal secondo al decimo Vinicio Capossela e le sue 'Ballate per uomini e bestie'. Super balzo in quinta posizione per Dark Polo Gang con il nuovo album 'Trap Lovers Reloaded'. Nuovo ingresso al sesto per il poliedrico rapper napoletano Coco con 'Acquario' mentre mantengono la settima e l'ottava posizione la rivelazione Billie Eilish con 'When we all fall asleep, where do we go?' e Salmo con 'Playlist'.[ Tra i singoli sempre al primo posto Charlie Charles con Calipso (with Dardust).