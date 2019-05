Hit parade, Izi ancora in vetta

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Per la seconda settimana consecutiva, in testa alla classifica dei dischi più venduti della settimana (secondo le rilevazioni Fimi/Gfk) si posiziona Izi, tornato dopo due anni di silenzio con il disco Aletheia. Una sorta di rinascita del nuovo rapper genovese, andato alla ricerca di nuove chiavi di lettura della realtà. Entra direttamente al secondo posto Vinicio Capossela con le sue Ballate per Uomini e Bestie, un compassionevole cantico delle creature tra Medioevo e contemporaneità che conquista anche la vetta dei vinili. Ultimo resiste in terza posizione con Colpa delle favole (e in nona con Peter Pan, mentre Pianeti è 17/o), davanti all'album Solo di Alberto Urso, il tenore finalista ad Amici che domani sera si gioca la vittoria finale nella quale è impegnata anche Giordana Angi, in sesta posizione con Casa. Tra i due giovani talenti sui inserisce il gruppo metal tedesco dei Rammstein con il disco che porta il nome della band. In settima posizione la rivelazione Billie Eilish con When we all fall asleep, where do we go?, seguita da Salmo e il suo Playlist. Chiude la top ten la new entry Tish, uscita dalla scuola di Canale 5 prima della finale, con l'album omonimo.

Tra i singoli torna al primo posto Charlie Charles con Calipso (with Dardust).

Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 17 al 23 maggio 2019:

1) ALETHEIA, IZI (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

2) BALLATE PER UOMINI E BESTIE, VINICIO CAPOSSELA (LA CUPA SRL-WMI)

3) COLPA DELLE FAVOLEULTIMOHONIROBELIEVE)

4) SOLO, ALBERTO URSO (POLYDOR-UNIVERSAL MUSIC)

5) RAMMSTEIN, RAMMSTEIN (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

6) CASA, GIORDANA ANGI (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

7) WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?, BILLIE EILISH (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

8) PLAYLIST, SALMO (EPIC-SONY)

9) PETER PAN, ULTIMO (HONIRO-BELIEVE)

10) TISH, TISH (EPIC-SONY)

Questa è la classifica dei singoli digitali più venduti:

1) CALIPSO (WITH DARDUST) (FEAT SFERA EBBASTA, MAHMOOD, FABRI FIBRA), CHARLIE CHARLES (ISLAND-UNI)

2) BAD GUY, BILLIE EILISH (VIRGIN-UNI)

3) OLD TOWN ROAD (REMIX), LIL NAS X FEAT. BILLY RAY CYRUS (LIL NAS X-SME)

4) I DON'T CARE, ED SHEERAN & JUSTIN BIEBER (WARNER/ISLAND-WMI/UNI)

5) SOMEONE YOU LOVED, LEWIS CAPALDI (VIRGIN-UNI)

Questa, infine, la classifica dei vinili:

1) BALLATE PER UOMINI E BESTIE, VINICIO CAPOSSELA (LA CUPA SRL-WMI)

2) RAMMSTEIN, RAMMSTEIN (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

3) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI)

4) I AM EASY TO FIND, NATIONA (LBB (4AD)-SELF)

5) LA TERRA SOTTO I PIEDI, DANIELE SILVESTRI (COLUMBIA-SONY MUSIC ENTERTAINMENT).