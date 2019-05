Ultimo ancora re con Colpa delle favole

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Ultimo, con il suo nuovo album Colpa delle favole, rimane saldo in vetta alla classifica Fimi/Gfk dei dischi più venduti della settimana, dove si trovano anche due suoi precedenti album: Peter Pan in settima posizione e Pianeti al quindicesimo posto.

Due new entry al secondo e terzo posto. Sul secondo gradino arriva Daniele Silvestri con il suo nuovo lavoro La Terra sotto i piedi, davanti a Clementino e al suo Tarantelle. Scivola dalla terza alla quarta posizione la 17enne americana Billie Eilish con When we all fall asleep, where do we go?. Risale di sei posizioni, ed è quinto anche sulla spinta del tour nei palazzetti che lo vede protagonista in queste settimane, Marco Mengoni con Atlantico. Salmo è sesto con Playlist. Ottava posizione per Rkomi con Dove gli occhi non arrivano. Stabile Coez al nono posto con E' sempre bello. Chiude la classifica Ligabue , che riporta Start nella top ten. Tra i singoli resta al primo posto Charlie Charles con Calipso (with Dardust), mentre tra i vinili torna in vetta Bohemian Rhapsody dei Queen.

Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 3 al 9 maggio 2019:

1) COLPA DELLE FAVOLE, ULTIMO (HONIRO-BELIEVE DISTRIBUTION SERVICES)

2) LA TERRA SOTTO I PIEDI, DANIELE SILVESTRI (COLUMBIA-SONY)

3) TARANTELLE, CLEMENTINO (POLYDOR-UNIVERSAL MUSIC)

4) WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? BILLIE EILISH (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

5) ATLANTICO, MARCO MENGONI (RCA RECORDS LABEL-SONY)

6) PLAYLIST, SALMO (EPIC-SONY)

7) PETER PAN, ULTIMO (HONIRO-BELIEVE DISTRIBUTION SERVICES)

8) DOVE GLI OCCHI NON ARRIVANO, RKOMI (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

9) È SEMPRE BELLO, COEZ (CAROSELLO RECORDS-ARTIST FIRST)

10) START, LIGABUE (ZOO APERTO/WM ITALY-WMI)

Questa è la classifica dei singoli digitali più venduti:

1) CALIPSO (WITH DARDUST) (FEAT SFERA EBBASTA, MAHMOOD, FABRI FIBRA), CHARLIE CHARLES (ISLAND-UNI)

2) BAD GUY, BILLIE EILISH (VIRGIN-UNI)

3) CALMA (REMIX) PEDRO CAPà FEAT. FARRUKO (SONY MUSIC LATIN-SME)

4) OLD TOWN ROAD (REMIX), LIL NAS X FEAT. BILLY RAY CYRUS (LIL NAS X-SME)

5) PER UN MILIONE, BOOMDABASH (POLYDOR-UNI)

Questa, infine, la classifica dei vinili:

1) BOHEMIAN RHAPSODY, QUEEN (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

2) TARANTELLE, CLEMENTINO (POLYDOR-UNIVERSAL MUSIC)

3) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI)

4) GREATEST HITS I, QUEEN (USM-UNIVERSAL MUSIC)

5) LED ZEPPELIN 4, LED ZEPPELIN (ATLANTIC-WMI).