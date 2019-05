Nek, "vero eroe è sempre quello che si rialza"

"L'importante è non cedere mai. Andare avanti e vivere delle proprie passioni. E io in questo sono particolarmente privilegiato: della mia passione più grande ho fatto un lavoro. Fortunato? No, sono stato soprattutto tenace".

Nek, in oltre 25 anni di carriera con milioni di dischi venduti, ha sempre dato priorità alla positività. "Certo i cambi d'umore ci sono stati, ma non ho mai toccato il fondo. Mi sento come un bambino sempre alla ricerca di gioia e stupore". E ora questo suo stupore lo ha trasferito nel nuovo disco di inediti, il suo quattordicesimo, dal titolo "Il mio gioco preferito - parte prima", in uscita il 10 maggio per Warner Music. "E quale può essere il mio gioco preferito se non la vita?", aggiunge senza retorica Nek che sulla copertina ha messo simbolicamente un cubo di Rubik. "Un gioco di complicati incastri, come la vita".

A fargli cambiare idea non c'è riuscita neppure l'esperienza non proprio esaltante dell'ultimo Festival di Sanremo (dove ha raggranellato un misero 19/o posto). "Non posso dire di non esserci rimasto male, ma non è semplice mettere d'accordo tutti.

Ho portato il mio, sfruttando l'energia del festival. Poi è andata come è andata...". Discorso chiuso, dunque. E si guarda avanti. Come fa con questo nuovo disco che contiene sette tracce e segna il distacco dall'impronta elettronica del precedente lavoro a favore di un album più "suonato" e anche più autobiografico, tra storie che "mi attraversano" e "racconti romanzati". "Mi piace cambiare e stare al passo con i tempi, ma a una condizione: che tutto quello che faccio sia credibile, soprattutto per me stesso. A 47 anni non voglio più raccontarmela. Io sono un portavoce di emozioni", dice ancora anche se non esclude di poter fare qualcosa di diverso dalla musica in futuro, magari legato alla tv, dove ha avuto già diverse esperienza, come quella di coach ad Amici. "La televisione mi piace. Finora non ho ricevuto proposte concrete, ma lavorerò affinché si possano materializzare. Se son rose, fioriranno".

Tra i riferimenti che si possono trovare nel disco, uno è particolarmente esplicito: quello a Lucio Battisti nel brano Alza la radio. "Mi piaceva ritrovare le atmosfere di quel periodo". In Musica sotto le bombe, invece, in contrasto con un ritmo allegro si pone un testo che racconta di muri che cadono, di bombe che colpiscono, di "copertoni flambé". "E' il modo in cui esprimo il disagio davanti a quello che tutti i giorni vediamo al telegiornale, ma è la speranza per qualcosa che non smette di muoversi sotto al fumo e alle macerie. E' un pezzo che elogia l'irreprensibile voglia di ripartire, senza piangere. Il vero eroe è sempre quello che si rialza".

Come annuncia il titolo, quella in uscita è la prima parte di un progetto più ampio. "La seconda uscirà in autunno, sarà diversa e non è detto che non risenta delle atmosfere più da camino acceso. E' un esperimento che tento per la prima volta, un modo per dare più tempo per far conoscere meglio quel che avevo da dire, per far sì che sia il più longevo possibile. E poi, due uscite sono meglio di una, no?", scherza il cantautore emiliano. Nek tornerà poi dal vivo il 22 settembre all'Arena di Verona.

£E sarà un po' come il varo di una nave". Da novembre, invece, si esibirà all'estero in una serie di appuntamenti live in Europa. Queste le date: 18 novembre Monaco, 25 novembre Br8uxelles, 26 novembre Parigi, 30 novembre Lussemburgo, 1 dicembre Londra, 2 dicembre Madrid.