Hit parade, Ultimo resta in vetta

(ANSA) - ROMA, 29 APR - E' ancora Ultimo, con il suo nuovo terzo album intitolato "Colpa delle favole", a dominare la top ten della classifica Fimi/Gfk dei dischi più venduti della settimana. Il cantautore romano è nella hit parade anche con i precedenti album: "Peter Pan", in decima posizione ma presente nella classifica da 63 settimane, "Pianeti", al ventitreesimo posto. Seguono due new entry. Siede sul secondo gradino Francesco Renga con L'altra metà uscito il 19 aprile, ottavo album del cantautore bresciano. Le canzoni inserite nella scaletta sono dodici e a metterci le mani sono stati anche nomi noti della scena pop italiana, come Gazzelle per Prima o poi o Ultimo per L'odore del caffè. Terzo posto per Arturo di Side Baby, primo disco da solista del rapper ex Dark Polo Gang.

Scivola dalla sesta alla quarta posizione la 17enne americana Billie Eilish ma il suo "When we all fall asleep where do we go?", che ha conquistato le classifiche internazionali. Guadagna tre gradini fino al quinto, Rkomi con "Dove gli occhi non arrivano". Risale dalla undicesima posizione alla sesta Salmo con il suo "Playlist". Settimo gradino per Giordana Angi, talento della fucina di Amici, che propone il suo primo album intitolato "Casa". Segue Achille Lauro con "1969" che scivola dal terzo posto all'ottavo e Coez al nono con l'album, "E' sempre bello". Primo tra i singoli "Calma (Remix)" di Pedro Capò Feat. Farruko. Segue "Con calma", di Daddy Yankee Feat. Snow e "Per un milione" dei Bomdabash.

Primo tra i vinili "68 (Till the end)" del trapper Ernia, seguito da "The dark side of the moon" dei Pink Floyd.

Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 19 al 25 aprile 2019:

1) COLPA DELLE FAVOLE, ULTIMO (HONIRO-BELIEVE DISTRIBUTION SERVICES)

2) L'ALTRA METÀ, FRANCESCO RENGA (RCA RECORDS LABEL SONY)

3) ARTURO, SIDE BABY (ISLAND UNIVERSAL MUSIC)

4) WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?, BILLIE EILISH (VIRGIN- UNIVERSAL MUSIC)

5) DOVE GLI OCCHI NON ARRIVANO, RKOMI (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

6) PLAYLIST, SALMO (EPIC -SONY)

7) CASA, GIORDANA ANGI (VIRGIN -UNIVERSAL MUSIC)

8) 1969, ACHILLE LAURO (EPIC- SONY)

9) È SEMPRE BELLO, COEZ (CAROSELLO RECORDS -ARTIST FIRST)

10) PETER PAN, ULTIMO (HONIRO BELIEVE DISTRIBUTION SERVICES)

Questa e' la classifica dei singoli digitali più venduti:

1) CALMA (REMIX), PEDRO CAP FEAT. FARRUKO (SONY MUSIC LATIN SME)

2) CON CALMA, DADDY YANKEE FEAT. SNOW (VIRGIN-UNI)

3) PER UN MILIONE, BOOMDABASH (POLYDOR-UNI)

4) E' SEMPRE BELLO, COEZ (CAROSELLO RECORDS-THE ORCHARD)

5) BAD GUY, BILLIE EILISH (VIRGIN -UNI)

Infine, la classifica dei vinili:

1) 68 (TILL THE END), ERNIA (ISLAND UNIVERSAL MUSIC)

2) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE -WMI)

3) 1969, ACHILLE LAURO (EPIC SONY MUSIC ENTERTAINMENT)

4) BOHEMIAN RHAPSODY, QUEEN (VIRGIN UNIVERSAL MUSIC)

5) COLPA DELLE FAVOLE, ULTIMO (HONIRO BELIEVE DISTRIBUTION SERVICES).