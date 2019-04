Parte il nuovo tour di Marco Mengoni LA DIRETTA

Reduce del successo delle anteprime europee a Berlino, Zurigo, Monaco, Parigi e Madrid, Marco Mengoni apre il suo Atlantico Tour in Italia con due date al Pala Alpitour di Torino domani e dopodomani. Per la sua nuova avventura nei palazzetti, Mengoni ha già venduto quasi 200 mila biglietti, con molti sold out, come quello di domani. Per la seconda serata torinese ci sono ancora alcuni biglietti. Per dare a tutti un'anteprima esclusiva dello show, Mengoni ha ideato, per i fan impossibilitati a venire alla prima di domani, una diretta Facebook, che con la tecnica Cross-Posting sarà visibile sulle numerose pagine che hanno condiviso l'evento. Si tratta della prima volta che l'inizio di un concerto viene trasmesso in live streaming su un numero così ampio di pagine media e digitali. Mengoni porta sul palco tutti i suoi più grandi successi e i brani dell'ultimo album di inediti Atlantico (tra cui la hit Muhammad Ali) certificato doppio platino con oltre 40 milioni di stream su Spotify e Apple Music.