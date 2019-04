Cremonini, sulle spalle Gaber e Mercury

"Amo la teatralità e non ci rinuncio nemmeno negli stadi": così dice Cesare Cremonini, oggi ospite della rassegna 'Milano per Gaber', sul palco del Teatro Strehler, dove è stato chiamato a raccontare il suo legame con la musica e la canzone di Giorgio Gaber.

"Quella di Gaber e la mia sono carriere musicali molto diverse - racconta Cremonini - perché lui ha scelto di parlare più agli individui mentre io ho scelto le masse. La teatralità, però, è capace di ricreare intimità con il pubblico anche negli spazi grandi". L'attenzione di Cremonini verso i racconti in musica di Gaber, comincia nella seconda parte della sua carriera, dopo il successo con i Lunapop. "Ho iniziato ad approfondire la musica di Gaber verso i 23 anni - ricorda Cremonini - dopo la sbornia del successo avuto con i Lunapop.

Ero un imbecille, perché il successo ti stordisce. Solo quando ho rimesso i piedi per terra mi sono sentito impreparato al ruolo di cantautore. Avevo bisogno di trovare dei punti di riferimento e Gaber è stato uno di questi. Non ce l'avrei mai fatta se non avessi trovato le mie figure di riferimento sorveglianti, una sorta di angeli custodi. A San Siro (in occasione del concerto della scorsa estate, ndr) avevo Gaber sulla spalla sinistra e Freddie Mercury su quella destra che mi assistevano".

Dal palco del Festival Gaber a Viareggio, nel 2005, Cremonini aveva già spiegato il suo modo di vedere il Gaber pensiero, interpretando in quell'occasione la sua versione de 'L'orgia'.

"Nella mia carriera manca un Sandro Luporini - dice Cremonini a proposito dello sparring partner artistico con cui Gaber ha condiviso gran parte della sua carriera - così come manca a tanti, in generale, una controparte valida con cui confrontarsi.

Gli artisti più giovani sono soli e anche le informazioni oggi sono frammentate. Così è difficile trovare una verità a cui affidarsi". Una canzone scritta da Cesare Cremonini con un occhio di riguardo a Gaber? "Potrebbe essere 'Nessuno vuole essere Robin' - risponde il cantautore bolognese - perché con la scusa di parlare di qualcosa di semplice, in realtà parla della difficoltà di una persona di confrontarsi con il prossimo".