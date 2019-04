Adele annuncia la separazione dal marito

(ANSA) - NEW YORK, 20 APR - Adele e il marito Simon Konecki si sono separati. A darne l'annuncio, con un comunicato stampa all'Associated Press, è stato lo staff della celebre cantante britannica. "Adele e il marito si sono separati - si legge nella brevissima nota -. Si sono impegnati a crescere il figlio (Angelo, nato nel 2012, ndr) insieme con amore. Come sempre la coppia chiede riservatezza. Non ci saranno ulteriori commenti".