Cocciante, Notre-Dame incanterà ancora

"La cattedrale Notre-Dame de Paris ha un valore storico inestimabile, un patrimonio universale da oltre 800 anni, sopravvissuto a rivoluzioni e guerre. Ieri sera è stato difficile credere a quello che stavo vedendo... immagini completamente surreali!". E' la testimonianza di Riccardo Cocciante, autore delle musiche dello spettacolo Notre Dame de Paris, tratto dall'omonimo romanzo di Victor Hugo, che negli anni ha collezionato oltre cinquemila rappresentazioni nel mondo, per un totale di più di 4 milioni di spettatori.

"Per me - sottolinea ancora l'artista - Notre-Dame de Paris ha un valore doppiamente inestimabile. Grazie a Victor Hugo, a questa storia che vive nelle sue pietre, ho avuto il privilegio di darle una voce, iniziando una seconda carriera come compositore di opere popolari'".

Per i vent'anni, lo spettacolo Notre Dame de Paris gira il mondo: sarà a Taiwan, Cina, Russia. "Con la produzione stiamo decidendo come dare il nostro dovuto contributo alla Fondazione della Cattedrale".