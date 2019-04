Hit parade, Ultimo in vetta

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Ultimo, dopo la delusione per la mancata vittoria al Festival di Sanremo, entra direttamente al primo posto della classifica dei dischi più venduti della settimana, elaborata da FIMI/GfK, con il suo nuovo e terzo album Colpa delle favole (primo anche tra i vinili). In classifica anche i precedenti album del cantautore romano con Peter Pan in ottava posizione e Pianeti al 13/o posto. Al secondo posto si piazza il rapper Ernia con la riedizione di "68 (TILL THE END)", speciale ristampa in doppio cd dell'album 68. Scivola dalla vetta al terzo gradino del podio Coez, con E' sempre bello.

Booriana di En?gma Kaizén è u'altra new entry della settimana, nono progetto solista del rapper sardo. La diciassettenne americana Billie Eilish è quinta, perdendo due posizioni, ma il suo When we all fall asleep, where do we go? rimane il disco internazionale più venduto della settimana (dopo aver conquistato le classifiche di mezzo mondo). Sesto Rkomi con Dove gli occhi non arrivano, davanti a Start di Ligabue (entrambi in discesa di due gradini). Chiudono la classifica Playlist di Salmo e la colonna sonora del film Bohemian Rhapsody sui Queen. Tra i singoli conquista la vetta il brano Calma (REMIX) di Pedro Capò Feat. Farruko.

Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 5 all'11 aprile 2019:

1) COLPA DELLE FAVOLE, ULTIMO (HONIRO-BELIEVE DISTRIBUTION SERVICES)

2) 68 (TILL THE END), ERNIA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

3) È SEMPRE BELLO, COEZ (CAROSELLO RECORDS-ARTIST FIRST)

4) BOORIANA, EN?GMA KAIZÉN (EN?GMA, KAIZÉN-ARTIST FIRST)

5) WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?, BILLIE EILISH (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

6) DOVE GLI OCCHI NON ARRIVANO, RKOMI (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

7) START, LIGABUE (ZOO APERTO/WM ITALY-WMI)

8) PETER PAN, ULTIMO (HONIRO-BELIEVE DISTRIBUTION SERVICES)

9) PLAYLIST, SALMO (EPIC-SONY)

10)BOHEMIAN RHAPSODY (O.S.T.), QUEEN (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

Questa è la classifica dei singoli digitali più venduti:

1) CALMA (REMIX), PEDRO CAPà FEAT. FARRUKO (SONY MUSIC LATIN-SME)

2) È SEMPRE BELLO, COEZ (CAROSELLO RECORDS-THE ORCHARD)

3) PER UN MILIONE, BOOMDABASH (POLYDOR-UNI)

4) CON CALMA, DADDY YANKEE FEAT. SNOW (VIRGIN-UNI)

5) RONDINI AL GUINZAGLIO, ULTIMO (HONIRO DISTRIBUITO D-BELIEVE DISTRIBUTION SERVICES)

Questa, infine, la classifica dei vinili:

1) COLPA DELLE FAVOLE, ULTIMO (HONIRO-BELIEVE DISTRIBUTION SERVICES)

2) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI)

3) BOHEMIAN RHAPSODY, QUEEN (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

4) GREATEST HITS I, QUEEN (USM-UNIVERSAL MUSIC)

5) È SEMPRE BELLO, COEZ (CAROSELLO RECORDS-ARTIST FIRST).