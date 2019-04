Fabrizio Moro, la mia anima da marciapiede

Un album rabbioso, sincero, un po' rivoluzionario, "ma anche benedetto". "Figli di nessuno" è il decimo disco di inediti di Fabrizio Moro, in uscita il 12 aprile per Sony Music. Un lavoro sulla carta complicato, perché arrivava "nel momento in cui io non avevo più le forze: venivo da due album di fila, da due festival di fila, dalla vittoria sanremese con Ermal, da 120 concerti in due anni. Mi chiedevo come avrei fatto. Invece c'è stata come una mano invisibile a guidarmi. Per questo dico che è un album benedetto. Del resto la fede, non per forza legata a Dio, ma quella nella vita, in un'idea, o in una canzone, mi ha sempre salvato. L'ottimismo in un domani migliore".

Un album in cui ha avuto anche la libertà di sperimentare a livello di sonorità "perché oggi sono più consapevole dei miei mezzi e perché l'ho prodotto da solo". Undici tracce in stile Moro: il linguaggio diretto, schietto, il timbro graffiante, nella linea segnata dal riscatto e dell'autodeterminazione. A partire dal titolo. "I figli di nessuno - spiega il cantautore - sono quelli che nella vita per realizzare un'idea hanno messo impegno, rabbia, forza perché non hanno mai avuto la mano tesa da nessuno. E' un disco incazzato perché c'è l'anima del marciapiede che mi porto dietro, anche a 44 anni. Nonostante io sia riuscito a fare quello che volevo fare, grazie anche a quel disagio che mi ha spinto a scrivere". Moro arriva dalla periferia romana, da San Basilio, quartiere problematico della capitale ("non c'erano neanche le strade asfaltate, non c'era un bar, niente. Solo l'oratorio, dove ho imparato a suonare la chitarra tra punk e Ligabue"). Come Simone, il ragazzino diventato simbolo durante le proteste antinomadi a Torre Maura. "Mi sono rivisto in lui. A 15 anni ero molto polemico, non mi stava bene il sistema che girava intorno a me: ero un po' rivoluzionario". Dalla rivisitazione di quella esperienza è nato il brano "Non mi sta bene niente", nel nuovo album, che riecheggia la frase diventata ormai virale "nun me sta bene che no", pronunciata a testa alta da Simone davanti agli esponenti di CasaPound. "Buona padronanza di linguaggio e idee molto chiare, ma più che coraggioso credo sia stato incosciente. Un'incoscienza positiva, pura, quella dei 16 anni che non ti fa avere paura dei grandi, perché ti senti intoccabile. E' stata una bella lezione soprattutto per gli adulti, perché quello che ha detto è una verità sacrosanta. Di ragazzini come lui ne servirebbero tanti. Uno che ragiona così è meglio di uno che sente la trap con le cuffie, rincoglionito dalla mattina alla sera". La trap. I trapper. Il male assoluto? "Ragazzini che non conoscono quello di cui parlano. La droga... si sono presi due acidi e pensano di essere Jim Morrison - si scalda, toccato nel vivo -. Io sono stato due anni in comunità. La droga è una merda, ma io lo posso dire perché ci sono passato. Il resto è tutta pantomima".

Disinnamorato della politica da tempo, si rifugia nei simboli del passato e in "Me' nnamoravo de te", in una carrellata di immagini tra i '70 e i '90 ispirata al film La mafia uccide solo d'estate di Pif, cita Enrico Berlinguer e Sandro Pertini. "Al di là delle idee, loro erano credibili e rispettati anche a destra. I governanti di oggi non lo sono, mi fanno tutti un po' ridere. La soluzione? Prendere un bastone e fare la rivoluzione, ma non lo faremo perché non fa parte del nostro dna. Inutile che aspettiamo Salvini o Di Maio: ci dobbiamo salvare da soli". Il brano Filo d'erba, uno dei più ispirati, è dedicata al figlio Libero: "Ha 10 anni e nei suoi occhi ho visto la paura e la sofferenza per la separazione tra me e sua madre, ho visto riflesso il mio fallimento. Mi ha fatto male vederlo così", ammette dichiarandosi single e aggiungendo: "Oggi l'unica donna della mia vita è mia figlia e lo rimarrà per molto". A ottobre Fabrizio Moro affronterà i suoi primi palasport: il 12 ad Acireale (Catania), il 18 e 19 a Roma, il 26 a Milano. Quattro date a cui ne seguiranno altre. "Per la prima volta in 11 anni non suono d'estate: vado al mare con i bambini".