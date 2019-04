Ex-Otago, emozioni e show a Milano

Ci sono l'abbraccio, il gioco e il sentimento nello show che gli Ex-Otago hanno portato il 5 aprile al Fabrique di Milano, trasformato in teatro e in discoteca dalla data sold-out della band genovese. Ideato con l'aiuto dell'art director Carlo Zoratti (Jovanotti), il concerto ha per tema 'Cosa fai questa notte?'.

"La notte è il filo conduttore - spiega il cantante Maurizio Carucci, detto Mauri, parlando con la stampa prima del live - Ognuno nella notte trova un po' quello che vuole, per qualcuno porta consiglio, per altri è un momento di passione o di decisioni, per altri son solo sbronze e per altri ancora è la casa". Questo senso di possibilità diverse si percepisce in un live che, nonostante l'impianto narrativo, non ha paletti rigidi e conserva l'aspetto di un concerto. Mentre sulle quinte passano visual originali a corredo della musica, il quintetto ha spazio per muoversi nelle sue dimensioni sonore, dalle ballad come 'Questa notte', che apre lo show, alle danzerecce 'Bambini' e 'I giovani d'oggi'. La scaletta presenta quasi esclusivamente brani dall'ultimo album 'Corochinato' e dal precedente 'Marassi'. "Non siamo persone che si guardano troppo indietro, abbiamo fame di presente - prosegue Mauri - Ma c'è molto dei vecchi Otago nel mood e nella narrazione dello show, quando lanciavamo i lecca lecca nel 2002 o indossavamo camicie di cattivo gusto nel 2007".

Lo spirito goliardico delle 'Otagate' si unisce a una messinscena ambiziosa che incanta e diverte un pubblico peraltro entusiasta, ora con le schermate in stile "Televideo" sul brano 'I giovani d'oggi', ora con le campiture di rosso per 'Torniamo a casa', ora con la gag di un finto Capodanno tra balli e countdown prima di 'La notte chiama' e 'Tutto bene': "Per noi è un concerto che meglio di altri racconta il mondo Otago - spiega Mauri - All'interno c'è veramente un po' tutto, anche tanto contatto fisico". Questo si nota a metà serata, quando Simmi alla chitarra e Mauri compaiono all'altezza del bar del Fabrique per intonare 'Costa Rica', e ancor più quando il cantante, seguito da una lampada, si muove nel mezzo della folla per 'Stai tranquillo'. Dopo aver tenuto alta la tensione emotiva con 'Mare', 'La nostra pelle' e 'Quando sono con te', per i bis gli Ex-Otago si presentano in tenuta sanremese, in abito bianco. E ad aprire l'ultimo atto è non a caso il brano portato al Festival, 'Solo una canzone'. "Non siamo una di quelle band che andando a Sanremo ottengono un botto di seguito: avevamo già una storia dietro, e il pubblico ce lo siamo costruiti come artigiani. Per noi non c'è mai stato hype, solo un pubblico iperaffezionato. E credo che anche questo stia pagando, perché si percepisce una credibilità: ciò che cantiamo lo puoi leggere sui nostri volti", dice Mauri.

Senza tradire il pendolo di emozioni della serata, dopo le ballate il finale è ritmato e dance, con 'Cinghiali incazzati' e il remix di 'Non molto lontano': un commiato festoso prima di proseguire il tour stasera a Senigallia (Ancona), quindi a Bologna (9/4), Roma (10/4) e Bari (12/4). La band tornerà a Milano il 27 giugno per il Tuborg Open Fest (Ippodromo San Siro).