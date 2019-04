Ernia, mi diverto con la deluxe

Ernia aggiunge un altro pezzo della saga con '68 (Till The End)', riedizione dell'album pubblicato a settembre. Per il rapper milanese le sette tracce in uscita il 5 aprile (il 12/4 anche in doppio LP) sono un'occasione per allargare le frontiere e sfogarsi, come spiega: "Volevo divertirmi, l'ho preso come fosse un mixtape, che si fa con freestyle e amici".

Oltre a Nitro nel mid-tempo 'Certi giorni', primo estratto, Ernia collabora con Lazza in 'Il mondo chico' e l'emergente Chadia Rodriguez in 'Mr Bamboo': "Con lei ho volutamente scelto la cosa più lontana da me - spiega l'artista, al secolo Matteo Professione - Se '68' era il mio manifesto, con questo EP volevo uscire dalla mia zona di comfort".

Anche fuori dalle sue atmosfere rap conscious, Ernia non smette di portare avanti la sua scrittura tipicamente densa di figure retoriche e di riferimenti (dalle lingue bantu al personaggio greco Efialte), alternandosi fra contaminazioni trap con Chadia e una ballad melodica vera e propria come 'Ti ho perso'. "Io cerco di far coesistere le due anime del rap, una più dotta e una ignorante: per questo in 'Phi' mi sono divertito a mescolare una ritmica da G-Unit metà anni 2000 con una citazione di Notorious B.I.G. che probabilmente coglieranno in quattro! Si parla tanto di contenuti, ma non bisogna mai dimenticare che questa musica si balla". A proposito di questo brano dal contenuto sessuale esplicito, aggiunge: "Chi critica il rap da benpensante magari sostiene che Mick Jagger sia un genio, e non capisce che anche i suoi testi parlavano sempre di sesso: se tanti ci ascoltano, allora magari vale la pena prendersi il tempo per capire cosa c'è dietro, cosa stiamo dicendo. Piaccia o meno, stiamo facendo la cultura di questo tempo". Dal 5/4 Ernia girerà l'Italia per sei in-store, mentre il tour ripartirà a giugno.