Da Mahmood a Einar, Sanremo Giovani in World Tour

ROMA - ''La nostra musica nel mondo? Fino a qualche mese fa sembra solo uno scherzo. Nicola non è neanche mai uscito dall'Europa'', confessano i Deschema. ''Per me sarà una bella sfida perchè ho paura di volare'', fa eco Einar. ''L'importante è far conoscere il mio lavoro'', sorride Nyvynne. Con loro ci saranno anche Federica Abbare, La Rua e la grande rivelazione Mamhood. I finalisti di Sanremo Giovani 2018 partono così alla conquista del mondo con il Sanremo Giovani World Tour, tournée organizzata dalla Farnesina, promossa in collaborazione con la Direzione Comunicazione Rai, per sette tappe in cinque continenti. Tutte a suon di concerti.

''Un world tour - spiega il direttore generale per la promozione del Sistema Paese della Farnesina, Vincenzo De Luca - che porterà la canzone italiana e i suoi giovani talenti a farsi apprezzare nel mondo''. La musica, prosegue De Luca, è una ''delle tradizioni più conosciute del nostro patrimonio immateriale. Con l'Opera lirica è la nostra storia, ma è altrettanto importante la contemporaneità. Quest'anno celebreremo l'anniversario di Leonardo, nel 2020 Raffaello e nel 20121 Dante Alighieri, ma il nostro patrimonio è fatto anche di contemporaneo, design, musica, cucina. Una promozione dell'Italia di ieri, oggi e domani che abbiamo riassunto nel programma Vivere all'italiana, che vuol dire stile, eleganza, patrimonio artistico di un paese che ha la sua unicità anche nell'economia e nella scienza''. Curata dagli Istituti Italiani di cultura, in stretto raccordo con Ambasciate e consolati, e con ''alcune date già sold out'', dice De Luca, la tournée avrà una sua tappa zero questa sera alle alle Officine delle Arti Pier Paolo Pasolini di Roma, per poi partire il 31 marzo da Tunisi, volando a Tokyo, Sydney, Buenos Aires, Toronto e tornare in Europa a Barcellona e Bruxelles il 15 e 16 aprile. Mamhood, che a maggio rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest (gran finale il 18 maggio a Tel Aviv condotto per la Rai da Federico Russo e Flavio Insinna), ha assicurato la sua presenza a Tunisi e Bruxelles.

''Per noi - spiega il vicedirettore di Rai1, Claudio Fasulo - il tour è la ciliegina sulla torta di un progetto nato alcuni fa e cresciuto nel tempo, soprattutto con gli ultimi due direttori artistici del Festival, Carlo Conti e Claudio Baglioni''. L'elenco dei talenti lanciati è come l'annuario delle classifiche musicali degli ultimi anni. ''Gabbani, Ermal Meta, Irama - cita Fasulo - Ultimo, Nina Zilli, Negramaro, senza scomodare Ramazzotti, Antonacci, la Pausini o Bocelli. Vedremo con la nuova direzione artistica cosa riusciremo ancora a fare. Sarà uno dei primi temi che affronteremo. Intrattenimento e valori importanti: per noi Sanremo Giovani è nell'area di Bocelli, Bolle o Alberto Angela''.

Intanto, guidati da Maurizio Filardo, i Giovani porteranno in tour due brani a testa (il sucesso di Sanremo e un inedito), più una cover spaziando da Io che non vivo senza te a Luce o L'italiano versione rock-ragge e gran finale con Avrai di Baglioni. ''Proporre i nostri brani è il miglior modo per farci conoscere'', commenta Nyvynne. ''E' vero, sono nato a Cuba e ora parto rappresentando l'Italia - riflette Einar - Ma io sono venuto qui a 9 anni, ho preso la cittadinanza e mi sento italiano''. ''Per noi è davvero un sogno che si avvera - concludono i Deschema - Il lavoro vero comincia adesso''.