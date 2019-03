Theodorakis ricoverato per fibrillazione

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Il compositore greco Mikis Thedorakis è stato ricoverato d'urgenza in un ospedale di Atene in seguito ad una violenta fibrillazione atriale. Lo riferisce il sito in.gr, specificando che l'autore del 'Sirtaki' di 'Zorba il greco', 94 anni, viene curato con farmaci e che i sanitari sono molto cauti sulla prognosi a causa dell'età avanzata del musicista.

Le sue condizioni vengono tuttavia definite 'stabili'. Lo scorso agosto Theodorakis era stato ricoverato per un sospetto attacco cardiaco e da allora ha evitato ogni apparizione pubblica.