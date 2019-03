Pacifico, canzoni dal giro del mondo

(ANSA) - MILANO, 4 MAR - 'Bastasse il cielo' è il titolo del nuovo album firmato da Pacifico, in uscita venerdì 8 marzo, che riporta in scena il cantautore a sette anni di distanza dal lavoro precedente. Con una scaletta di dieci brani, da quello che dà il titolo a tutto il lavoro, fino a 'Quello che so dell'amore', l'album sarà anche il protagonista di un tour in partenza sempre l'8, dal Teatro Filarmonico di Piove di Sacco, in provincia di Padova. "Questo lavoro è pieno di parole, ma anche di musica - ha detto Pacifico - per quella che è diventata una sinfonia internazionale di musicisti sparsi per il mondo che hanno messo mano alle mie canzoni".