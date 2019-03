Morto Keith Flint, cantante dei Prodigy

Il cantante dei Prodigy, Keith Flint, 49 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione a Dunmow, Essex. Lo riferisce il Daily Star.

"Siamo stati contattati poco dopo le 8 di questa mattina per constatare le condizioni di un uomo in un'abitazione a Brook Hill", ha spiegato un portavoce della polizia dell'Essex allla rivista musicale britannica Nme: "Al nostro arrivo, sfortunatamente, è stata dichiarata la morte di un uomo di 49 anni. I parenti sono stati informati. La morte - spiega ancora - non è stata giudicata sospetta e presto il coroner presenterà un dossier".

Keith Flint ha raggiunto il successo negli anni 90 con la band di musica elettronica The Prodigy, il cui disco di maggior successo, The Fat of The Land del 1997, li ha portati all'attenzione della scena musicale mondiale. Flint ha iniziato come ballerino, e poi come cantante proprio con The Fat of the Land

Nel giugno 2004, a Milano, fu protagonista di una passerella choc per Versace

"La morte non viene considerata sospetta e verrà preparato un dossier per il medico legale", ha spiegato la polizia, che è stata chiamata questa mattina intorno alle 8 ora locale e non ha potuto fare altro che constatare la morte del cantante.

Partito come ballerino dei Prodigy, è poi diventato vocalist del gruppo britannico Prodigy. Tra i brani più noti, Breathe, Smack My Bitch Up, Firestarter.

"E' con profondissimo shock e tristezza che confermiamo la morte del nostro fratelli e grande amico Keith Flint", ha scritto la band, considerata tra gli esponenti di spicco del Big Beat anni '90. E' stato "un vero pioniere, un innovatore, una leggenda. Ci mancherà per sempre. Grazie a tutti per il rispetto della privacy in questo momento così difficile".