Gazzelle fa cantare Forum di Milano

Cori e ovazioni degni da rockstar hanno accolto la tappa del 'Punk tour' di Gazzelle in un Mediolanum Forum di Assago sold out. Dopo una data zero, il romano Flavio Pardini ha fatto il suo debutto tra i fenomeni del nuovo pop indipendente capaci di radunare grandi masse. A richiamare migliaia di persone, per lo più ventenni, sono le melodie malinconiche e contagiose con le quali Gazzelle veste storie di sventure sentimentali.

La messa in scena essenziale da show rock (con qualche scintilla e coriandolo a condire il tutto) è stata accompagnata da un lungo racconto cinematografico trasmesso sul maxischermo, immagini di palazzoni, marciapiedi, ponti a mo' di lettura narrativa per le canzoni emotive in una scaletta che ha pescato anche dal precedente album. 'Tutta la vita' (ripetuta nel bis), 'Sayonara', 'Scintille', 'Nero' e 'Sopra' sono state le più acclamate, insieme con 'Quella te', proposta sul finale solo voce e chitarra da un palchetto al centro dell'arena.