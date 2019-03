U2, in arrivo "Europa EP"

Gli U2 sono pronti a tornare con un nuovo Ep. Il lavoro, dal titolo "Europa EP", conterrà tre nuove tracce uscirà il 13 aprile, in occasione dell'ormai tradizionale Record Store Day, dedicato ai negozi di musica indipendenti.

"Europa Ep" sarà un 12 pollici in vinile. Sul lato A un mix di materiale inedito dal recente eXPERIENCE + iNNOCENCE tour: un mash up di "Love Is All We Have Left" dell'album Songs Of Experience e del classico del 1993 "Zooropa" con il discorso finale di Chaplin da "Il Grande Dittatore" (utilizzato dalla band come introduzione ai concerti tenuti in Europa tra gli scorsi mesi) e una performance di New Year's Day, registrata dal vivo a Dublino il 5 novembre dell'anno scorso.

Il lato B è composto da due remix: quello di St. Francis Hotel di 'New Year's Day' e quello di Jon Pleased Wimmin di 'Love Is All We Have Left'.

La cover è un omaggio ispirato a Chaplin (di cui il 16 aprile cade il 130/o anno dalla nascita) dell'opera a tema europeo dell'album degli U2 del 1993 Zooropa.