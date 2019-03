Hit parade, Mahmood conquista la vetta

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - Settimana dopo settimana, non si ferma il successo di Mahmood. Dopo la vittoria a sorpresa al festival di Sanremo con Soldi, dopo il primo posto in radio e tra i singoli più venduti anche di questa settimana (e certificato disco di Platino), il giovane cantautore conquista anche la vetta tra gli album più venduti, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk, con Gioventù Bruciata, il suo primo album ufficiale.

Ma tutto il podio della classifica fa riferimento al podio del festival. Al secondo posto, infatti, si piazzano i tre ragazzi de Il Volo con il nuovo disco Musica (terzi a Sanremo), seguiti da Ultimo con Peter Pan (da 55 settimane in classifica) che occupa anche il settimo posto con Pianeti (e in Riviera era finito secondo, non senza polemiche da parte sua). New entry al quarto posto con Distance Over time della band progressive metal dei Dream Theatre, davanti alla colonna sonora di A Star is Born, che è valso un Oscar a Lady Gaga come Miglior canzone e rientra nella top ten. Salmo con il suo Playlist è sesto, mentre i Queen, spinti dal biopic su Freddie Mercury (Oscar a Rami Malek per l'interpretazione del cantante) che continua a macinare successi, sono ottavi con Platinum Collection e decimi con la colonna sonora originale di Bohemian Rhapsody, che è anche il primo dei vinili più venduti. Nono Irama con Giovani per sempre, in discesa di 7 posizioni.

Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 22 al 28 febbraio 2019:

1) GIOVENTÙ BRUCIATA, MAHMOOD (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

2) MUSICA, IL VOLO (COLUMBIA-SONY)

3) PETER PAN, ULTIMO (HONIRO-BELIEVE DISTRIBUTION SERVICES)

4) DISTANCE OVER TIME, DREAM THEATER (INSIDEOUTMUSIC-SONY)

5) A STAR IS BORN (O.S.T.), LADY GAGA & BRADLEY COOPER (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

6) PLAYLIST, SALMO (EPIC-SONY)

7) PIANETI, ULTIMO (HONIRO-BELIEVE DISTRIBUTION SERVICES)

8) PLATINUM COLLECTION, QUEEN (USM-UNIVERSAL MUSIC)

9) GIOVANI PER SEMPRE, IRAMA (WARNER BROS-WMI)

10)BOHEMIAN RHAPSODY (O.S.T.)QUEEN (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

Questa è la classifica dei singoli digitali più venduti:

1) SOLDI, MAHMOOD (ISLAND-UNI)

2) I TUOI PARTICOLARI, ULTIMO (HONIRO-BELIEVE DISTRIBUTION SERVICES)

3) SHALLOW, LADY GAGA & BRADLEY COOPER (VIRGIN-UNI)

4) SWEET BUT PSYCHO, AVA MAX (ATLANTIC RECORDS-WMI)

5) CALMA (REMIX), PEDRO CAPà FEAT. FARRUKO (SONY MUSIC LATIN-SME)

Questa, infine, la classifica dei vinili:

1) BOHEMIAN RHAPSODY, QUEEN (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

2) STREAKING, LOREDANA BERTÈ (BTF-INDIPENDENTI)

3) DISTANCE OVER TIME, DREAM THEATER (INSIDEOUTMUSIC-SONY MUSIC ENTERTAINMENT)

4) NO LINE ON THE HORIZON, U2 (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

5) GREATEST HITS I, QUEEN (USM-UNIVERSAL MUSIC).