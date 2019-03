Al via tour 'Vita ce n'è' di Ramazzotti

Debutto già tutto esaurito per la prima data italiana, il 2 marzo al Pala Alpitour di Torino, del tour mondiale 'Vita ce n'è' di Eros Ramazzotti, che sarà poi a Milano con 4 concerti al Mediolanum Forum di Assago (MI) il 5, 6, 8 (sold out) e 9 (sold out) marzo e a Roma con 4 appuntamenti al Palazzo dello Sport il 12, 13, 15 (sold out) e 16 marzo (sold out).

Il tour è partito lo scorso 17 febbraio dall'Olympiahalle di Monaco di Baviera, con due serate che hanno registrato il tutto esaurito, e prevede 81 tappe in 32 Paesi del mondo, per le quali sono stati venduti 450 mila biglietti. Sono 30 i brani che ripercorrono 35 anni di carriera, per uno show di oltre due ore che va da grandi successi come 'Musica è' alle canzoni del nuovo album uscito per Polydor lo scorso novembre in 100 Paesi, in lingua italiana e spagnola.