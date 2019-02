Instagram, Ariana Grande la più seguita

Ariana Grande continua a macinare record: è diventata la donna più seguita su Instagram "rubando" lo scettro alla collega Selena Gomez.

La Gomez deteneva il titolo con 146.267.801 follower, ma ora Ariana Grande è diventata prima con 146.286.173 fan. Negli ultimi quattro mesi la popstar ha guadagnato oltre 13 milioni di follower e mantiene una presenza particolarmente attiva sulla sua pagina Instagram. Il nuovo record segue il successo dell'album "Thank U, Next", che da due settimane è #1 nella Billboard 200 e con cui ha eguagliato il risultato ottenuto prima di lei soltanto dai Beatles, con i brani "7 rings", "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" ed è nei primi tre posti della Billboard Hot 100 USA.