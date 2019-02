Mahmood, andrò all'Eurovision Song

(ANSA) - TORINO, 27 FEB - "Certo che rappresenterò l'Italia all'Eurovision Song Contest, con gioia e orgoglio. Per ora posso dire solo questo, perché ho talmente tante cose da fare e la testa così piena, che non posso pensare ad altro. Poi, magari, quando avrò un attimo di respiro, scriverò una canzone che racconta tutto quanto sta accadendo e soprattutto l'amore che mi stanno dimostrando tutte queste persone". Lo ha detto Mahmood, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo con il brano 'Soldi', oggi alla Feltrinelli di piazza Cln, a Torino, dove ha firmato alcune copie del suo album 'Gioventù bruciata'.

I suoi fan, almeno 300 persone tra cui molte mamme con figli, famiglie intere e gruppi di adolescenti, si sono messi in coda già 4 ore prima dell'appuntamento. Quella di oggi è la quinta tappa del suo tour firmacopie di Mahmood. Domani sarà alla Mondadori di Milano. "Amo e frequento Torino, è viva, una mia cara amica vive qui", ha aggiunto il cantante italo-egiziano.