Morto Mark Hollis, voce dei Talk Talk

(ANSA) - LONDRA, 26 FEB - E' morto Mark Hollis, fondatore e voce dei Talk Talk, gruppo musicale britannico degli anni '80 celebre in particolare per le hit 'It's my life' e 'Such a shame'. Aveva 64 anni, e al momento non si conosce la causa della morte.

La notizia, ripresa dai media britannici, è stata confermata da un post di tributo del bassista della band, Paul Webb: "Sono molto scioccato e rattristato nell'apprendere la notizia della morte di Mark. Musicalmente era un genio ed è stato un onore e un privilegio essere stato in una band con lui". Lo stesso Webb aggiunge che non lo vedeva "da molti anni".