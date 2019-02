Molestie, arrestato il rapper R. Kelly

(ANSA) - WASHINGTON, 23 FEB - Il rapper R. Kelly, accusato di molestie sessuali nei confronti di minorenni, si e' consegnato alla polizia di Chicago ed è stato arrestato dopo che era stato incriminato con dieci capi d'accusa per abusi.

I suoi legali hanno ribadito come il loro assistito, nonostante si sia costituito, sia innocente, accusando le quattro donne che lo accusano di mentire.

Nelle prossime ore prevista l'udienza in cui potrebbe essere fissata la cauzione per tornare in liberta' in attesa del processo, il cui inizio e' previsto per l'8 marzo, festa delle donne. Il rapper rischia dai tre ai sette anni di reclusione.