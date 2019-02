Hit parade, in cima Ultimo e Irama

(ANSA) - ROMA, 22 FEB -La classifica degli album più venduti di questa settimana, secondo i dati Fimi/Gfk, beneficia ancora dell'effetto traino del Festival di Sanremo. Infatti, in vetta alla hit parade troviamo Ultimo con il suo Peter Pan, da 54 settimane nella hit, che risalendo dal quarto gradino spodesta dal primo posto Irama con Giovani per sempre. In terza posizione una new entry, la ventenne romana ex di Amici, Federica Carta con l'album Popcorn, uscito il 15 febbraio, dopo la sua partecipazione a Sanremo con Shade. Risale dal settimo al quarto gradino Salmo con Playlist, seguito da Fedez con Paranoia Airlines, che scivola di due posizioni fermandosi al quinto posto. Sesto gradino per un'altra new entry, Avril Lavigne, la cantante canadese tornata dopo due anni di pausa dovuta ad una malattia, con il nuovo album Head Above Water! uscito la scorsa settimana, anticipato dall'omonimo singolo, da Tell me it's over e Dumb Blonde. Segue di nuovo Ultimo con l'album Pianeti, da 51 settimane in classifica, rientrato nella top ten dall'undicesimo posto. Ariana Grande, slitta dal secondo posto all'ottavo con l'ultima fatica Thank U, Next, seguita da Atlantico di Marco Mengoni e da Gioventù bruciata di Mahmood, il vincitore di Sanremo che chiude la top ten degli album più venduti e con Soldi, brano con cui ha vinto Sanremo, rimane il più scaricato per i singoli, seguito da Ultimo con I tuoi particolari, da Irama con La ragazza con il cuore di latta, da Sweet but psycho di Ava Max e dai Boomdabash con per un milione. Per i vinili, Bohemian Rhapsody dei Queen rimane al primo posto, seguito da The dark side of the moon dei Pink Floyd, da Greatest Hits I dei Queen, da Red di Patty Pravo e di nuovo dai Pink Floyd con Wish you were here.

Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 15 al 21 febbraio 2019:

1) PETER PAN, ULTIMO (HONIRO-BELIEVE DISTRIBUTION SERVICES)

2) GIOVANI PER SEMPRE, IRAMA (WARNER BROS-WMI)

3) POP CORN, FEDERICA CARTA (ISLAND -UNIVERSAL MUSIC)

4) PLAYLIST, SALMO (EPIC-SONY)

5) PARANOIA AIRLINES, FEDEZ (EPIC-SONY)

6) HEAD ABOVE WATER, AVRIL LAVIGNE (BMG RIGHTS MANAGEMENT-WMI)

7) PIANETI, ULTIMO (HONIRO - BELIEVE DISTRIBUTION SERVICES)

8) THANK U, NEXT, ARIANA GRANDE (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

9) ATLANTICO, MARCO MENGONI (RCA RECORDS LABEL-SONY)

10) GIOVENTÙ BRUCIATA, MAHMOOD (ISLAND -UNIVERSAL MUSIC)

Questa è la classifica dei singoli digitali più venduti:

1) SOLDI, MAHMOOD (ISLAND-UNI)

2) I TUOI PARTICOLARI, ULTIMO (HONIRO-BELIEVE DISTRIBUTION SERVICES)

3) LA RAGAZZA CON IL CUORE DI LATTA, IRAMA (WARNER BROS-W,I)

4) SWEET BUT PSYCHO, AVA MAX (ATLANTIC RECORDS- WMI)

5) PER UN MILIONE, BOOMDABASH (POLYDOR UNI)

Questa, infine, la classifica dei vinili:

1) BOHEMIAN RHAPSODY, QUEEN (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

2) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE WMI)

3) GREATEST HITS I, QUEEN (USM UNIVERSAL MUSIC )

4) RED, PATTY PRAVO (MUSEO DEI SOGNATORI -BELIEVE DISTRIBUTION SERVICES)

5) WISH YOU WERE HERE, PINK FLOYD (PARLOPHONE WMI).