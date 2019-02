Ariana Grande record, sul podio Usa con 3 brani

Ariana Grande come i Beatles, in testa della Billboard Hot 100 con tre brani allo stesso tempo.

Non succedeva dal 1954. La Billboard Hot 100 è la principale classifica musicale dell'industria discografica statunitense pubblicata settimanalmente dalla rivista Billboard e la Grande, 24 anni, è ai prime tre posti con canzoni tratte tutte dal suo ultimo album 'Thank U, Next'. In particolare al primo posto c'è '7 Rings', al secondo 'Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored' e al terzo il singolo che porta il nome dell'album 'Thank U, Next'.

Nel 1964 i Fab Four per cinque settimane ebbero tre brani in testa alla classifica, 'Can't Buy Me Love', 'Twist and Shout' e 'Do You Want to Know a Secret'. "Non riesco a credere che sia vero - ha commentato Arianna su social. Grazie per avermi fatto fare storia, per farmi sentire amata. Ciao con le lacrime". Ha aggiunto che quando ha visto i risultati della classifica ha pensato fosse uno scherzo. I Beatles e la Grande sono gli unici ad aver raggiunto tale obiettivo.