Vasco, si preparano le navi per lo sbarco in Sardegna

(ANSA) - BOLOGNA, 13 FEB - "Si preparano le navi per la Sardegna. Sbarcheremo con una produzione gigantesca, quella studiata per gli stadi. Praticamente osiamo là dove le grandi produzioni internazionali non vanno". E' l'annuncio di Vasco Rossi sui social e sul suo sito ufficiale, accompagnato da tre disegni di una nave, 'Excelsior', che riportano sulla fiancata il volto del rocker e la scritta 'Vasco Non stop live 019'.

Cagliari e Milano saranno le uniche città toccate quest'anno dal Komandante, che sarà sul palco di San Siro l'1-2-6-7-11-12 giugno e alla Fiera del capoluogo sardo il 18 e 19 giugno. Su Facebook in poche ore il post ha raccolto oltre seimila 'Mi piace', centinaia di commenti pieni di entusiasmo e un migliaio di condivisioni.