Ozzy Osbourne in ospedale per influenza

(ANSA) - NEW YORK, 7 FEB - Ozzy Osbourne è stato ricoverato in ospedale per complicazioni da influenza. Lo ha rivelato la stessa moglie Sharon in un tweet. "Come alcuni di voi hanno sentito - si legge - Ozzy è stato ricoverato a causa di alcune complicazioni da influenza. I suoi medici ritengono che questa sia la via migliore per un recupero rapido. Grazie a tutti per l'affetto e la preoccupazione". Osbourne, 70 anni, considerato il padrino dell'heavy metal, aveva già cancellato l'anno scorso alcune tappe del suo tour americano a causa di un'infezione alla mano, mentre la scorsa settimana è stato annunciato le tappe nel Regno Unito ed Europa del suo 'No More Tours II' sono state posticipate per ordine dei medici.