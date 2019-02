Baglioni, ci sarà anche Riccardo Cocciante

"Tra gli ultimi arrivati, come ospite, ci sarà anche Riccardo Cocciante, nella seconda serata".

Lo ha annunciato, in conferenza stampa, Claudio Baglioni. "L'internazionalità del festival non è solo nel nome, ma anche nel fatto che molti artisti che partecipano sono internazionali. Andrea Bocelli è artista internazionale, Cocciante lo è".