Hit parade, Salmo si conferma in vetta

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Salmo con Playlist si conferma in vetta alla classifica dei dischi più venduti della settimana, secondo le rilevazioni di Fimi/Gfk. Al secondo posto Ultimo con Peter Pan, uscito quasi un anno fa, che dopo la vittoria tra le Nuove Proposte dell'ultimo Festival di Sanremo è atteso alla prova tra i big e da un tour nei palasport già tutto sold out (e piazza anche Pianeti in decima posizione). I Queen, sull'onda del fortunato film su Freddie Mercury, opzionano il terzo gradino del podio con Bohemian Rhapsody (colonna sonora dell'omonimo film) e il quarto con Platinum Collection. Scivola dalla seconda alla quinta posizione Atlantico di Marco Mengoni, mentre è stabile in sesta Sfera Ebbasta con Rockstar (Popstar edition). Segue l'unica nuova entrata della settimana: è Fruit Joint + Gusto del rapper Dani Faiv. I Maneskin con Il Ballo della Vita sono ottavi, davanti a Capo Plaza con 20.

Tra i vinili, ottiene la prima posizione Guilty di Noyz Narcos, mentre tra i singoli è in vetta Stamm Fort di Luché in duetto con Sfera Ebbasta.

Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 18 al 24 gennaio 2019:

1) PLAYLIST, SALMO (EPIC-SONY)

2) PETER PAN, ULTIMO (HONIRO-BELIEVE DISTRIBUTION SERVICES)

3) BOHEMIAN RHAPSODY (O.S.T.), QUEEN (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

4) PLATINUM COLLECTION, QUEEN (USM-UNIVERSAL MUSIC)

5) ATLANTICO, MARCO MENGONI (RCA RECORDS LABEL-SONY)

6) ROCKSTAR (POPSTAR EDITION), SFERA EBBASTA (DEF JAM RECORDINGS/ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

7) FRUIT JOINT + GUSTO, DANI FAIV (EPIC-SONY)

8) IL BALLO DELLA VITA, MANESKIN (RCA RECORDS LABEL-SONY)

9) 20, CAPO PLAZA (PLAZA MUSIC/STO RECORDS/ATLANTIC-WMI)

10) PIANETI, ULTIMO (HONIRO-BELIEVE DISTRIBUTION SERVICES)

Questa è la classifica dei singoli digitali più venduti:

1) STAMM FORT, LUCHÈ FEAT. SFERA EBBASTA (ISLAND-UNI)

2) È SEMPRE BELLO, COEZ (CAROSELLO RECORDS-THE ORCHARD)

3) CALMA (REMIX), PEDRO CAPà FEAT. FARRUKO (SONY MUSIC LATIN-SME)

4) IL CIELO NELLA STANZA, SALMO FEAT. NSTASIA (EPIC-SME)

5) RINGS, ARIANA GRANDE (REPUBLIC RECORDS-UNI)

Infine, la classifica dei vinili:

1) GUILTY, NOYZ NARCOS (PROPAGANDA AGENGY-UNIVERSAL MUSIC)

2) PECCATI DI GIOVENTU', FABRIZIO DE ANDRE' (UNIVERSAL MUSIC-UNIVERSAL MUSIC)

3) GREATEST HITS I, QUEEN (USM-UNIVERSAL MUSIC)

4) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI)

5) ADVERSUS, COLLE DER FOMENTO (TAK PRODUCTION-SELF)