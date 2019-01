'Fermo al piano', torna Michele Amadori

La musica d'autore e il pianoforte nel Dna, con l'ironia fil rouge delle sue creazioni. 'Fermo al piano' (Musica per ascensori) è il nuovo album di Michele Amadori, il sesto del cantautore di Soverato, ma romano d'adozione, che torna con un cd e undici brani inediti tra cui 'Uno straccio sull'anima', il secondo singolo che vede la collaborazione artistica di Alberto Lombardi, produttore e arrangiatore del brano e quella di Gene Froio, autore del testo.



Amadori, compositore per cinema e tv, ha realizzato le musiche per il primo cartoon europeo sulla Shoah, "La stella di Andra e Tati", prodotto da Larcadarte e Rai in collaborazione con il MIUR. E anche il film d'animazione "La missione di 3P" sulla vita di Padre Pino Puglisi e i documentari "Benvenuti a Detroit", "I figli della Shoah", "Viola contro tutti". Come musicista è il cofondatore, insieme al Alessandro Gaetano, e tastierista della nuova "Rino Gaetano Band", la tribute band ufficiale attiva da marzo 2015. Il nuovo album ha fatto tappa in un live romano.