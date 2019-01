Hit parade, Salmo ancora in vetta

E' ancora Salmo con Playlist, per la seconda settimana di seguito, a dominare la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti in Italia. A seguire il rapper, è Marco Mengoni, anche lui saldo in seconda posizione da due settimane con il suo "Atlantico". Guadagna due gradini piazzandosi dal quinto al terzo posto, Ultimo con Peter Pan, che ricordiamo è da 49 settimane nella classifica degli album più venduti. Sarà l'effetto cinema, in quarta e quinta posizione troviamo invece i Queen, rispettivamente con gli album Bohemian Rhapsody e Platinum Collection. Seguono Sfera Ebbasta con Rockstar (Popstar Edition) sul sesto gradino, i Maneskin con Il ballo della vita che scivolano dal quarto al settimo posto. Chiudono la top ten Capo Plaza con 20, in ottava posizione, Ultimo con Pianeti al nono posto, la new entry Vacca con Don Vacca Corleone sul decimo gradino.

Il singolo più scaricato è invece la new entry E' sempre bello di Coez. Seguono Salmo Feat.Nstasia con Il cielo nella stanza e Dro' Capò Feat. Ferruk con Calma (Remix). Numero uno tra i vinili, i Queen con Greatest Hits 1.

Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal'11 al 17 gennaio 2019:

1) PLAYLIST, SALMO (EPIC-SONY)

2) ATLANTICO, MARCO MENGONI (RCA RECORDS LABEL-SONY)

3) PETER PAN, ULTIMO (HONIRO-BELIEVE DISTRIBUTION SERVICES)

4) BOHEMIAN RHAPSODY (O.S.T.), QUEEN (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

5) PLATINUM COLLECTION, QUEEN (USM-UNIVERSAL MUSIC)

6) ROCKSTAR (POPSTAR EDITION), SFERA EBBASTA (DEF JAM RECORDINGS/ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

7) IL BALLO DELLA VITA, MANESKIN (RCA RECORDS LABEL-SONY)

8) 20, CAPO PLAZA (STO RECORDS/ATLANTIC RECORDS - WMI)

9) PIANETI, ULTIMO (HONIRO - BELIEVE DISTRIBUTION SERVICES)

10) DON VACCA CORLEONE, VACCA (SOLOBOMBE - SELF)

Questa la classifica dei singoli digitali più venduti:

1) E' SEMPRE BELLO, COEZ (CAROSELLO RECORDS - THE ORCHAND)

2) IL CIELO NELLA STANZA, SALMO FEAT. NSTASIA (EPIC-SME)

3) CALMA (REMIND), PEDRO CAPà E FARRUKO (SONY MUSIC LATIN-SME)

4) HOLDING OUT FOR YOU, FEDEZ FEAT. ZARA LARSSON (EPIC -SMI)

5) HOLA (I SAY), MARCO MENGONI FEAT. TOM WALKER (RCA RECORDS LABEL SME)

Infine, la classifica dei vinili:

1) GEATEST HITS I, QUEEN (USM-UNIVERSAL MUSIC)

2) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI)

3) GUILTY, NOYZ NARCOS (PROPAGANDA AGENGY - UNIVERSAL MUSIC)

4) GREATEST HITS II, QUEEN (USM - UNIVERSAL MUSIC)

5) NEVERMIND, NIRVANA (GEFFEN RECORDS/USM-UNIVERSAL MUSIC).