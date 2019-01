Obama entra nella classifica del R&B con remix Hamilton

Barack Obama entra nella classifica del R&B. L'ex presidente degli Stati Uniti è infatti al 22mo posto con 'One Last Time (44 Remix)', un remix di un brano tratto dal celebre musical 'Hamilton'. Il brano è uscito lo scorso 22 dicembre e dopo pochi giorni è stato ascoltato in streaming on demand per 307mila volta e scaricato a pagamento per circa 9mila volte. Il brano, pubblicato dal creatore di Hamilton Lin-Manuel Miranda, fa parte di una serie 'Hamildrops', con lo scopo di raccogliere fondi per una serie di non-profit. E' inoltre un ricordo della presidenza Obama, il 44mo presidente. Nella canzone, Obama tiene il discorso di addio di George Washington. Non è la prima volta che l'ex presidente finisce in una classifica musicale o di intrattenimento. Nel 2009 'A Moment in History: The Inauguration of Barack Obama' finì al sesto posto per vendite di dvd mentre, 'Pop Off' di JX Cannon featuring Obama nel 2015 arrivò al decimo posto di Billboard + Twitter artisti emergenti.