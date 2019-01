Morta Pegi, ex moglie di Neil Young

"Con grande tristezza, confermiamo che il primo gennaio, dopo una battaglia contro il cancro durata un anno, Pegi Young - madre, nonna, sorella, zia, musicista, attivista e cofondatrice della Bridge School - è morta circondata dai suoi amici e dalla sua famiglia nella sua California". Questo il messaggio con cui si annuncia, sulla pagina facebook dell'artista, la morte di Pegi Young, cantante ed ex moglie di Neil Young, scomparsa a 66 anni. Pegi, oltre ad aver partecipato ai tour con la band dell'ex marito, che le ha dedicato diverse canzoni, ha pubblicato album da solista. L'ultimo, intitolato Raw, è uscito nel 2017. Pegi, che ebbe due figli disabili con l'ex marito, è stata sempre impegnata nel sociale, in particolare con il Bridge School Benefit, un concerto che si teneva ogni anno in California per destinare fondi proprio ai bimbi disabili. Il divorzio con Young, dopo 35 anni di matrimonio, è avvenuto nel 2014, quando il musicista annunciò la sua nuova relazione con l'attrice Daryl Hannah.