Ariana Grande protagonista del Coachella

Ariana Grande sara' la protagonista del Coachella Festival 2019 insieme a Childish Gambino e Tame Impala. Ad annunciarlo e' stata Goldenvoice, che produce l'appuntamento musicale in programma ogni anno nella California del sud. Il Coachella Festival 2019 si terra' nei due weekend del 12-14 e 19-21 aprile. Si era parlato anche della partecipazione di Kanye West, ma secondo i media Usa non ha accettato per disaccordi con gli organizzatori. In particolare le discussioni hanno riguardato le dimensioni del palco, che a parere della star erano "artisticamente limitanti". L'anno scorso la protagonista della manifestazione, arrivata alla sua ventesima edizione, e' stata Beyonce.