Nannini protagonista di Unici su Rai2

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - "L'inarrestabile Gianna" è il titolo della puntata di Unici che andrà in onda il 2 gennaio alle 22.55 su Rai2, dedicata all'unica rockstar al femminile italiana.

Giorgio Verdelli, autore e regista del programma, intervista Gianna Nannini, in un percorso intenso che ha un filo conduttore rappresentato dai preziosi filmati delle Teche Rai e dal personale archivio di Gianna Nannini fatto di foto esclusive e immagini dei grandi concerti: dall'ultimo tour italiano alle date in Germania, tra cui ovviamente Berlino, in cui la rocker conferma l'amore per il pubblico tedesco.

Un ritratto musicale nel quale non mancheranno i brani più famosi: "America", "Fotoromanza", "Bello e impossibile", "Ogni tanto", "Fenomenale" e tutti gli altri che l'hanno resa celebre.

E ancora i duetti con Carmen Consoli, Laura Pausini, Elisa, Emma, Fiorella Mannoia, che non sono solo collaborazioni artistiche, ma anche storie di vera amicizia.