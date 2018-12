Bollani-Valdes, 22/7 a Terme Caracalla

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - I pianisti e compositori Stefano Bollani e Chucho Valdés si incontreranno per suonare insieme in un nuovo progetto senza precedenti. Il 22 luglio, alle Terme di Caracalla a Roma, i due artisti daranno il via a un tour che proseguirà poi in tutto il mondo.

Dopo una prima partecipazione di Valdés come ospite al programma televisivo di Bollani "L'importante è avere un piano" su Rai 1, i due hanno poi eseguito il loro primo concerto al Gran Teatro dell'Avana nel giugno del 2018. Da qui è scoccata la scintilla che ha portato alla volontà di intraprendere un nuovo progetto basato sull'incontro ed il forte legame musicale che li unisce. L'influenza afro-cubana e il ritmo latino di Valdés, mescolati all'estro musicale e alla fantasia versatile di Bollani, per uno spettacolo musicale di impatto.

Novanta minuti di pura improvvisazione, in cui i due ci faranno viaggiare da un genere a un altro, da Cuba a Roma, toccando svariati stili.