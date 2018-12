Mengoni festa 30 anni e primo in top ten

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - Atlantico, il nuovo album di Marco Mengoni uscito il 30 novembre è tornato in vetta alla classifica Fimi, l'ultima prima di Natale. L'artista, che compie 30 anni proprio il 25 dicembre ,si regala così la riconquista della prima posizione, davanti all'esordio di Springsteen on Broadway di Bruce Springsteen e di Playlist di Salmo. L'album di Mengoni contiene anche importanti collaborazioni e feat. Internazionali, ha debuttato al primo posto della classifica e in soli 7 giorni dalla data d'uscita è stato certificato disco d'oro per le oltre 25mila copie vendute; inoltre, ha raggiunto oltre 10 milioni di stream su Spotify.

Atlantico è anche un tour, prodotto e distribuito da Live Nation, che partirà per la prima volta dall'Europa con cinque straordinarie anteprime (Berlino - 8 aprile, Zurigo - 10 aprile, Monaco - 12 aprile, Parigi - 14 aprile e Madrid -17 aprile) che anticiperanno il tour europeo previsto per fine 2019.